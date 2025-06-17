Bornova 1877'de Ertaş bıraktı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Bornova 1877'de genel koordinatör Erman Ertaş görevden ayrıldığını duyurdu. Ertaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bornova 1877 kulübü ile, 'Daha gidecek çok yolumuz var' mottosuyla başladığımız yol hikayesini bugün itibarıyla sonlandırmış bulunmaktayım. Kurumsallık ve ilkeli bir organizasyonun kuruluşunda ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde yer almak çok değerliydi. Bundan sonraki dönemlerde Bornova 1877 kulübünün çok daha üst noktalara ulaşacağı inancıyla görevimi devrediyorum. Mottomuzu daha geliştireceğine inandığım dostum Hüseyin Ok'a başarılarının devamını diliyorum."