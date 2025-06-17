17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
14:35
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Bornova 1877'de Ertaş bıraktı

TFF 3.Lig ekibi Bornova 1877'de genel koordinatörlük görevini yürüten Erman Ertaş, görevden ayrıldığını açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 14:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bornova 1877'de Ertaş bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Bornova 1877'de genel koordinatör Erman Ertaş görevden ayrıldığını duyurdu. Ertaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bornova 1877 kulübü ile, 'Daha gidecek çok yolumuz var' mottosuyla başladığımız yol hikayesini bugün itibarıyla sonlandırmış bulunmaktayım. Kurumsallık ve ilkeli bir organizasyonun kuruluşunda ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde yer almak çok değerliydi. Bundan sonraki dönemlerde Bornova 1877 kulübünün çok daha üst noktalara ulaşacağı inancıyla görevimi devrediyorum. Mottomuzu daha geliştireceğine inandığım dostum Hüseyin Ok'a başarılarının devamını diliyorum."

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.