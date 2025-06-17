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Bucaspor 1928'de sessiz bekleyiş

Transfer yasağıyla ilgili belirsizlik sürerken, Bucaspor 1928 Taraftarlar Derneği sosyal medyadan yaptığı açıklamayla camiayı bilgilendirdi.

calendar 17 Haziran 2025 14:11
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Bucaspor 1928'de sessiz bekleyiş
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TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de yaz dönemi kadro planlaması konusunda sessizlik sürürken, taraftarlar derneği sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yönetimin camiayı bilgilendirmediğini ifade eden sarı-lacivertliler, "Son günlerde kulübümüzle ilgili transfer yasağının kaldırıldığı ve bazı oyuncularla anlaşma sağlandığı yönündeki haberler kamuoyunda sıkça yer almaktadır. Bu vesileyle taraftarlarımızı ve camiamızı bilgilendirmek isteriz. Başkanımız Cihan Aktaş ve yönetim kurulumuz ile sürekli temas halindeyiz.

Transfer yasağına sebep olan eski futbolcumuz Dady ile görüşmeler sürmekte olup, sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşması adına yoğun bir mesai harcanmaktadır. Kulübümüz ile ilgili en doğru ve güncel gelişmeleri resmi kaynaklarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımızı yineleriz" ifadeleri kullanıldı.



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