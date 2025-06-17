Kürek Milli Takımı, Meriç Nehri'nde kampa girdi

Kürek Milli Takımı, Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda kampa girdi.Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampında 20 sporcu, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.Günde 2 antrenman yapan milli sporcular, gelecek aylarda katılacakları şampiyonalar için güç depoluyor.Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'nin önemli bir kamp merkezi haline geldiğini söyledi.Geçen yıllarda yurt dışında farklı ülkelerde yapılan kampların artık Edirne'de gerçekleştirilmeye başladığını anlatan İba, "Burada sporculara her türlü imkan sağlanıyor. Su çok güzel, dalga yok. Parkur çok iyi. Biz de heyecanla kazanacakları madalyaları bekliyoruz." dedi.İba, Türk küreğinin son yıllarda büyük bir atılım yaşadığını ve uluslararası organizasyonlarda tüm madalyalara talip olduklarını ifade etti.Milli Takım Başantrenörü Yiğit Saygılıgil ise katılacakları şampiyonalara sıkı tempoda hazırlandıklarını dile getirdi.Meriç Nehri'nde faydalı çalışmalar yaptıklarını anlatan Saygılıgil,diye konuştu.Milli kürekçi Efe Yılmaz da belirlenen hedefler doğrultusunda güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydetti.