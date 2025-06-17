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Reaves: "Kariyerimi Lakers'ta tamamlamak istiyorum"

Los Angeles Lakers'ın yükselen yıldızı Austin Reaves, kariyer planları hakkında net konuştu.

calendar 17 Haziran 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Reaves: 'Kariyerimi Lakers'ta tamamlamak istiyorum'
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Los Angeles Lakers'ın yükselen yıldızı Austin Reaves, kariyer planları hakkında net konuştu.

K8 News'e verdiği röportajda 27 yaşındaki Reaves, "LA'de olmak istiyorum. Tüm kariyerimi LA'de geçirmek istiyorum," sözleriyle Lakers'a olan bağlılığını vurguladı.

NBA'de dördüncü sezonunu tamamlayan Reaves, bu yıl ilk kez tam zamanlı bir ilk beş oyuncusu olarak forma giydi. 73 maçta 20.2 sayı, 5.8 asist ve 4.5 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. Üçlük yüzdesi de %37.7 olarak kaydedildi.


Lakers'ın ilk turda Minnesota Timberwolves'a elenmesi sonrası olası kadro değişiklikleri gündeme gelirken, Reaves bu spekülasyonlara da yanıt verdi:

"Bu dedikodulara kulak asmam. Başımı öne eğer, çalışırım. Bugün olduğum noktaya bu sayede geldim."

2021'de draft edilmeyen Reaves, Lakers'la hızla gelişerek takımın vazgeçilmez iki yönlü oyuncularından biri haline geldi. 2023 yazında 4 yıl, 53.8 milyon dolarlık kontrat imzalayan Reaves, 2025-26 sezonuna kadar sözleşmeli durumda ve son yıl için oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Los Angeles'a olan sevgisini dile getiren Reaves, "Burasını seviyorum. Taraftarları seviyorum. Havasını, golfünü… Lakers zaten basketboldaki en büyük organizasyon," sözleriyle bağlılığını yineledi.


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