Santarelli: 'Taraftarımızın önünde olmak önemli'

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee, Kanada'dan Jazmine White, Belçika'dan Britt Herbots, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte ve Türkiye'den Daniele Santarelli ile Simge Aköz katıldı.Burada açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli,diye konuştu.Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından da önemli olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Güney Kore'den Dahyeon Lee ise takımdaki yeniliklere yönelik soru üzerine,şeklinde yanıt verdi.Kanada'dan Jazmine White da maçlar arasında önem sırası olduğunu ve daha zorlu müsabakaları kazanmak adına çaba sarf edeceklerini belirtti.Türkiye'de daha önce zorlu organizasyonlara katıldıklarını aktaran Belçika'dan Britt Herbots,şeklinde görüş belirtti.Milli oyuncu Simge Aköz,değerlendirmesinde bulundu.Brezilya'dan Gabriela Guimaraes iseifadelerini kullandı.Son olarak söz alan Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte de şunları aktardı:"Diğer takımların oyuncu değişiklikleri, genç kadroya geçme fırsatları vardı ama maalesef bu bizde yok. Benzer kadroyla uzun zamandır katılıyoruz. Bunun sonucunda kadromuz yoruluyor ama gerekli çalışma ve eforu sarf ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi elimizdeki kadroyla bu hafta en iyi performansımızı göstereceğiz. Şimdiye kadar koyduğumuz efor için gurur duyuyorum. Daha önceki başarılarımızı devam ettirmeyi umuyoruz."