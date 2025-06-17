Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın sakatlığı sonrası oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla yaz dönemine hazırlanıyor.ESPN'den Tim Bontemps ve Brian Windhorst'un aktardığına göre Bucks,vegibi tecrübeli guardlara yönelmiş durumda.Rakip takımlar, Milwaukee'nin 196 milyon dolarlık "ilk apron" sınırının altında kalmayı hedefleyerek 14 milyon dolarlık "mid-level exception"ın büyük kısmını kullanmaya çalışacağını değerlendiriyor.bu sezon Brooklyn, Golden State ve Detroit formaları giydi. Nets'te 18.4 sayı ve 6.6 asist ortalamaları yakalayan 31 yaşındaki guard, sezonu Pistons'ta tamamladı. Detroit formasıyla çıktığı 28 maçta 10.8 sayı ve 5.3 asistle oynadı. Playoff'larda ise şut yüzdesi %49.1'e, üçlük isabet oranı ise %47.6'ya ulaştı.ise Phoenix Suns'ta 58 maçta ilk beş başladı ve 10.2 sayı, 5.3 asist, %41.4 üçlük yüzdesiyle mücadele etti.sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca 24 maçta forma giydi. Washington Wizards'ta oynayan 32 yaşındaki oyuncu, 12.7 sayı ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.Bucks, sezonu 48-34 ile tamamladı ve Aralık ayında NBA Cup'ı kazanmasına rağmen üst üste üçüncü kez ilk turda playofflara veda etti.Lillard'ın iyileşme süreci belirsizliğini korurken, Milwaukee'nin hamle yapabilmek için sınırlı takas varlığı bulunuyor. Bu nedenle en gerçekçi senaryo serbest oyuncu piyasasına yönelmek olarak öne çıkıyor.Öte yandanuzun vadeli bağlılığı da bu yaz alınacak kararlarla şekillenecek. Giannis'in kontratı 2027'ye kadar devam ediyor, ancak takımın rekabet seviyesini koruyup koruyamayacağı belirleyici olacak.