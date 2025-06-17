Yamaç paraşütüyle Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 238 kilometre uçtu

- Yol boyunca hurma tüketti

Kahramanmaraş'tan yamaç paraşütüyle 7 saat 21 dakikada 238 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'ya indiğini belirten 46 yaşındaki Yılmaz Cansarı, şimdiki hedefini "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Harran'daki ünlü kubbeler olarak belirledi.Akaryakıt istasyonlarının teknik kurulumunu yapan ekstrem spor tutkunu Cansarı, AA muhabirine açıklamasında uçuştan önce hava koşullarını çok iyi bilmek zorunda olduklarını söyledi.Belirli bir irtifadan sonra hava akımının güçlü olduğunu aktaran Cansarı, gündelik koşulların ve termal aktivitelerin paraşütçüler için önemli olduğunu dile getirdi.dedi. Cansarı, Kahramanmaraş Narlı'daki Kardelen Tepesi'nde hazırlıklar kapsamında paraşütün kanadını, kaskını ve yeleğini kontrol ettiğini anlattı.Havalandıktan sonra Yavuzeli istikametinden Şanlıurfa'ya doğru yöneldiğini belirten Cansarı, Fırat Nehri'nin üzerinden 2 bin 500 metre, Halfeti'de ise 4 bin 200 metreye kadar çıktığını kaydetti.Yol boyunca çeşitli doğa ve şehir manzaralarını kaydettiğini ifade eden Cansarı, şöyle devam etti:Cansarı, Viranşehir'de tarlaya indikten sonra halkın kendisini çok sıcak karşıladığını anlattı.diye konuştu.Cansarı, ekstrem sporların kendisini mutlu ettiğini, adrenalini olan etkinliklere çok meyilli olduğunu söyledi.ifadelerini kullandı.