Hamdi Akın'dan istifa yanıtı!

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından yönetimden Sait Ergun Özen ve Hamdi Akın'ın da istifa edebileceği gündeme gelmişti.
Bu isimlerden Hamdi Akın, hakkındaki istifa haberlerini yalanladı.
Sosyal medya hesabından hakkındaki istifa haberlerine cevap veren Hamdi Akın, "Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bir çözülme olsun istiyorlar ancak hiç sanmıyorum." dedi.
ÖNCELİK TRANSFER
Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanacak değişimlerden ziyade öncelik transferlere verilmiş durumda. Yönetim kurulundaki isimler konusunda inisiyatif Başkan Ali Koç'ta bulunurken, sarı-lacivertlilerin başkanı takımı sezona hazırlamak için yönetim içindeki meseleleri ikinci plana atmış durumda.
Transferleri kampa yetiştirerek, sezonun ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi planlayan Ali Koç, Eylül ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor.
Bu isimlerden Hamdi Akın, hakkındaki istifa haberlerini yalanladı.
Sosyal medya hesabından hakkındaki istifa haberlerine cevap veren Hamdi Akın, "Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bir çözülme olsun istiyorlar ancak hiç sanmıyorum." dedi.
ÖNCELİK TRANSFER
Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanacak değişimlerden ziyade öncelik transferlere verilmiş durumda. Yönetim kurulundaki isimler konusunda inisiyatif Başkan Ali Koç'ta bulunurken, sarı-lacivertlilerin başkanı takımı sezona hazırlamak için yönetim içindeki meseleleri ikinci plana atmış durumda.
Transferleri kampa yetiştirerek, sezonun ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi planlayan Ali Koç, Eylül ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor.
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