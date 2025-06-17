17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
1-0
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Hamdi Akın'dan istifa yanıtı!

Fenerbahçe Yönetimi'nde istifa edebileceği haberleri çıkan Hamdi Akın, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 15:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Hamdi Akın'dan istifa yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından yönetimden Sait Ergun Özen ve Hamdi Akın'ın da istifa edebileceği gündeme gelmişti.

Bu isimlerden Hamdi Akın, hakkındaki istifa haberlerini yalanladı.

Sosyal medya hesabından hakkındaki istifa haberlerine cevap veren Hamdi Akın, "Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bir çözülme olsun istiyorlar ancak hiç sanmıyorum." dedi.


ÖNCELİK TRANSFER

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanacak değişimlerden ziyade öncelik transferlere verilmiş durumda. Yönetim kurulundaki isimler konusunda inisiyatif Başkan Ali Koç'ta bulunurken, sarı-lacivertlilerin başkanı takımı sezona hazırlamak için yönetim içindeki meseleleri ikinci plana atmış durumda.

Transferleri kampa yetiştirerek, sezonun ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi planlayan Ali Koç, Eylül ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.