Fenerbahçe'nin eski yıldızı İsak Vural, Pisa'ya transfer oldu!

İtalya Serie A Ligi'nin yeni ekiplerinden Pisa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsak Vural'ı kadrosuna kattı.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Bonservisi Frosinone Calcio kulübünde olan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun, Pisa için sağlık kontrolünden geçtiği ve sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.



SÖZLEŞME 2029 YILINA KADAR



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İsak Vural'ın, Pisa ile 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.



