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Fenerbahçe'nin eski yıldızı İsak Vural, Pisa'ya transfer oldu!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki İsak Vural, Serie A'nın yeni takımı Pisa ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

calendar 16 Haziran 2025 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin eski yıldızı İsak Vural, Pisa'ya transfer oldu!
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İtalya Serie A Ligi'nin yeni ekiplerinden Pisa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsak Vural'ı kadrosuna kattı. 

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Bonservisi Frosinone Calcio kulübünde olan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun, Pisa için sağlık kontrolünden geçtiği ve sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

SÖZLEŞME 2029 YILINA KADAR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İsak Vural'ın, Pisa ile 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 


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