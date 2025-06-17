Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'ya olan ilgisini sürdürüyor. Aylardır gündemde olan transferle ilgili İtalyan basınından dikkat çekici bir iddia geldi.
BEŞİKTAŞ EN CİDDİ ADAY
La Nazione'de yer alan habere göre Beşiktaş, 24 yaşındaki İtalyan orta saha için 8 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, transferde en ciddi aday olarak öne çıkıyor.
ESPOSITO'NUN ÖNCELİĞİ SERIE A
Haberde, Esposito'nun kariyer planlamasında önceliğinin Serie A'da forma giymek olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 37 maçta görev alan Esposito, 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ EN CİDDİ ADAY
La Nazione'de yer alan habere göre Beşiktaş, 24 yaşındaki İtalyan orta saha için 8 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, transferde en ciddi aday olarak öne çıkıyor.
ESPOSITO'NUN ÖNCELİĞİ SERIE A
Haberde, Esposito'nun kariyer planlamasında önceliğinin Serie A'da forma giymek olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 37 maçta görev alan Esposito, 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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