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İtalyanlar, Beşiktaş'ın Esposito'ya teklifini duyurdu!

Beşiktaş ile adı çokça anılan Spezia forması giyen Salvatore Esposito için İtalya basınından bir iddia ortaya atıldı.

calendar 17 Haziran 2025 15:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalyanlar, Beşiktaş'ın Esposito'ya teklifini duyurdu!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'ya olan ilgisini sürdürüyor. Aylardır gündemde olan transferle ilgili İtalyan basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ EN CİDDİ ADAY

La Nazione'de yer alan habere göre Beşiktaş, 24 yaşındaki İtalyan orta saha için 8 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, transferde en ciddi aday olarak öne çıkıyor.


ESPOSITO'NUN ÖNCELİĞİ SERIE A

Haberde, Esposito'nun kariyer planlamasında önceliğinin Serie A'da forma giymek olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 37 maçta görev alan Esposito, 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 


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