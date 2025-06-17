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Magic Johnson: "Knicks satışa çıkarsa ilk sırada ben olurum"

NBA efsanesi Magic Johnson, olası bir New York Knicks satışı durumunda takımın yeni sahibi olmak istediğini açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Magic Johnson: 'Knicks satışa çıkarsa ilk sırada ben olurum'
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NBA efsanesi Magic Johnson, olası bir New York Knicks satışı durumunda takımın yeni sahibi olmak istediğini açıkladı.

ESPN programı First Take'te Stephen A. Smith'in konuğu olan Johnson, "Belki NBA'e geri dönmem gerekir," diyerek 2019'da Lakers'ta basketbol operasyonları başkanlığı yaptığı döneme atıfta bulundu. Ancak bu kez yönelimi takım sahipliği üzerineydi.

Smith'in "Geri döneceksen tek bir yer olabilir, o da Lakers, değil mi?" sorusuna Johnson şu yanıtı verdi:


"Lakers'a ilgim var, ama başka bir takım da ilgimi çekebilir… sahibine bağlı."

Smith'in doğrudan "Knicks'i elinden almak için bir grup kur" çağrısına Johnson, kahkaha atarak şu şekilde yanıt verdi:

"Eğer (James) Dolan Knicks'i satışa çıkarırsa, ilk sırada ben olurum."

Magic Johnson daha önce de takım sahipliği teklifleri aldığını, ancak Lakers'a olan bağlılığı nedeniyle bunları geri çevirdiğini ifade etti. Ancak Knicks için durum farklı:

"Knicks, Knicks'tir. New York da New York. Taraftarlar harika, şehir harika."

Son dönemde koç Tom Thibodeau'nun görevine son verilmesi ve kulüp içindeki belirsizlikler Knicks organizasyonunu çalkantılı bir sürece sokmuş durumda. Smith ise Johnson'ın vizyonu ve başarı geçmişiyle Knicks'i yeniden yapılandırabilecek doğru isim olduğuna inanıyor.

NBA'de beş kez şampiyon olan Magic Johnson, aktif kariyerinin ardından NFL, WNBA, MLS ve MLB'de farklı takımların ortakları arasında yer aldı. En başarılı girişimi, şu anki MLB şampiyonu Los Angeles Dodgers'daki ortaklığı oldu. Magic'in kişisel serveti yaklaşık 1.5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.


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