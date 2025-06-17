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Galatasaray'da İlkay için acele yok!

Galatasaray, Manchester City'den kadrosuna katmak istediği İlkay Gündoğan transferinde acele etmiyor.

calendar 17 Haziran 2025 15:32
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da İlkay için acele yok!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli isimler yer alıyor.

Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in bonservisini almak ve Fernando Muslera'nın yerine bir kaleci takviyesi yapmak istiyor. Galatasaray'ın transfer için hedeflerinden biri de orta saha.

İLKAY GÜNDOĞAN

Son dönemde Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunan Galatasaray'da orta saha için listede İlkay Gündoğan da yer alıyor.


İlkay Gündoğan, Galatasaray'da forma giymek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu, bu durumu sarı-kırmızılılara iletti.

ACELE EDİLMİYOR

Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini 5 milyon maaş ile tamamlayabilecek konumda ancak iki taraf da transfer konusunda acele etmiyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.


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