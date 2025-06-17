Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı.4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 550 sporcu katılıyor.Yıldızlar kategorisiyle başlayan şampiyonada, geleneksel kıyafet giyen sporcular atış yaptı.Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.Selvi, 35 ilden 550 sporcuyu Sivas'ta ağırladıklarını belirterek,dedi.Okçuların geleneksel kıyafetlerle ve yaylarla yarıştığını ifade eden Selvi,diye konuştu.Yarın sona erecek şampiyonada, dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.