NBA'de koçluk piyasası hareketlenmeye devam ederken, Dallas Mavericks yardımcı antrenörü Jared Dudley'nin ismi giderek daha fazla ön plana çıkıyor.The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre, Cleveland Cavaliers da Dudley'le ilgilenen takımlar arasına katıldı. Memphis Grizzlies ve Phoenix Suns da deneyimli ismin durumunu yakından takip ediyor.Cleveland cephesi, teknik ekipteki personel değişiklikleri nedeniyle geniş çaplı bir yeniden yapılandırma sürecinde. HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre, yardımcı antrenörlervebaşka takımlara geçiş yapmasının ardından kadroda ciddi boşluklar oluştu. Ayrıca G League'de Cavaliers'a bağlı takımın başında olan Chris Darnell da Sacramento Kings'te görev almaya başladı.Dudley, oyunculuk kariyerinde liderliği ve basketbol zekâsıyla tanınıyordu. 2021'den bu yana Dallas'ta Jason Kidd'in ekibinde yer alan Dudley, koçluk kariyerinde de hızlı bir yükseliş gösterdi.Cleveland için gündemde olan bir diğer isim iseLeBron James döneminde Cavaliers forması giyen Williams, şu anda Sacramento Kings'te yardımcı antrenörlük ve oyuncu gelişimi direktörlüğü görevini sürdürüyor. Takımla olan geçmiş bağları, genç çekirdekli Cavs kadrosu için önemli bir avantaj olabilir.Öte yandan Cavaliers'ın başantrenör yardımcısıadı da Suns'ın başantrenörlük arayışında finalist olarak öne çıktı. Ancak Scotto'ya göre Bryant'ın Cleveland'da kalması bekleniyor.Cavaliers cephesi, hem iç istikrarı hem de dışarıdan taze fikirleri bir araya getirecek şekilde bir koç ekibi oluşturmayı hedefliyor.