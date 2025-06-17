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Beşiktaş'ta 4 isim için son karar verildi!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta sahada yer alan 4 futbolcu için son kararını verdi.

calendar 17 Haziran 2025 09:14
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 4 isim için son karar verildi!
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Beşiktaş, yaz transfer döneminde öncelikli olarak orta sahada yaşanan kalabalık rotasyon sorununu çözmek için harekete geçiyor. Kiralıktan dönen oyuncularla birlikte bu bölgede forma rekabeti iyice arttı ve alternatif sayısı 9'a yükseldi.

4 İSİM İÇİN AYRILIK KARARI

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu yoğunluğu azaltmak adına dört futbolcunun durumuyla ilgili kararını verdi. Norveçli çalıştırıcı, kiralıktan dönen Al Musrati ve Jean Onana'nın satışını talep etti.


Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Alex Oxlade-Chamberlain'in de elden çıkarılmasını isteyen Solskjaer, genç oyuncu Elan Ricardo'nun ise daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması yönünde rapor sundu. 


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