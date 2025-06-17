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Gençlerbirliği Divan Kurulu, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, yeni üyelerinin de katılımıyla ilk toplantısını yaptı.

calendar 17 Haziran 2025 13:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Divan Kurulu, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
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Gençlerbirliği Kulübünün 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki toplantıya Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur da katıldı.

İlk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliklerine Ozan Güler ve İlham Sıdal, yazmanlığına ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle seçildi.


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