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Halkbank'ta 2 isimle yollar ayrıldı

Halkbank Voleybol Takımı, Deniz İvgen ve Hüseyin Batuhan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank'ta 2 isimle yollar ayrıldı
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "2024-2025 sezonunun sona ermesiyle Deniz İvgen ve Hüseyin Batuhan Duman ile yollarımızı ayırıyoruz. Deniz ve Batuhan'a kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.


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