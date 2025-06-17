Halkbank'ta 2 isimle yollar ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada "2024-2025 sezonunun sona ermesiyle Deniz İvgen ve Hüseyin Batuhan Duman ile yollarımızı ayırıyoruz. Deniz ve Batuhan'a kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



