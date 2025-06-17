17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
14:35
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Aliağa Petkimspor'un gözü Avrupa'da

Basketbol Süper Ligi'nde Özhan Çıvgın yönetiminde yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, kadrosunu yenilemeye devam ederken Avrupa kupaları için FIBA'dan gelecek daveti bekliyor.

calendar 17 Haziran 2025 14:04
Haber: DHA
Aliağa Petkimspor'un gözü Avrupa'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirerek, Manisa Basket'ten guard Yunus Emre Sonsırma'yı yuvaya döndüren Aliağa Petkimspor, Avrupa arenası için beklemede kaldı.

Geçen sezon tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Petkimspor, Avrupa kupaları konusunda ligi üst sırada bitiren rakiplerinin kararını ve FIBA'nın davetini bekliyor. Ligde normal sezonu 11'inci sırada bitirerek Play-In oynama fırsatını kaçıran Petkimspor, Avrupa için davetiye almayı bekleyecek.

Lig sıralaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi zor olan Petkim, FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) için ise kararsız. Kadrosunu önemli oranda yenileyip yeni yabancılar alacak Aliağa ekibinde transfer yeni haftada hız kazanacak.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.