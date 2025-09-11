Anthony Martial, Meksika yolcusu!

Manchester United yıllarından sonra AEK Atina forması giyen Anthony Martial'in yeni durağı netlik kazandı.



ANLAŞMA TAMAM



Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre; Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, 29 yaşındaki İngiliz golcü ile anlaşmaya vardı.



AEK, YEŞİL IŞIĞI YAKTI!



Martial'in kulübü AEK Atina, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalamak için gitmesine izin verdi.



RAMOS'UN TAKIM ARKADAŞI OLACAK



Bu transferinin gerçekleşmesi halinde İngiliz yıldız, Sergio Ramos ile takım arkadaşı olacak.



PERFORMANS



Geçtiğimiz sezon Yunan ekibinde 23 maçta görev alan Martial, 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı.





