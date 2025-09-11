Anthony Martial, Meksika yolcusu!

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, AEK Atina forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Anthony Martial ile anlaşmaya vardı.

calendar 11 Eylül 2025 18:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United yıllarından sonra AEK Atina forması giyen Anthony Martial'in yeni durağı netlik kazandı.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre; Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, 29 yaşındaki İngiliz golcü ile anlaşmaya vardı. 

AEK, YEŞİL IŞIĞI YAKTI!

Martial'in kulübü AEK Atina, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalamak için gitmesine izin verdi.

RAMOS'UN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Bu transferinin gerçekleşmesi halinde İngiliz yıldız, Sergio Ramos ile takım arkadaşı olacak.

PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibinde 23 maçta görev alan Martial, 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı.


