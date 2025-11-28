Dallas Mavericks uzun oyuncusu Anthony Davis, Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı ve The Dallas Morning News'ten Mike Curtis'in aktardığına göre bu gece Lakers'a karşı oynanması beklenen karşılaşma için muhtemelen "şüpheli" (questionable) statüsünde listelenecek.Davis, 29 Ekim'den bu yana sol baldır zorlanması nedeniyle forma giyemiyor.Dallas, Los Angeles'ta Lakers'la bu gece, Clippers ile Cumartesi oynayacağı bir back-to-back serisine çıkacak. 14 maç üst üste kaçıran Davis'in iki maçta birden oynama izni çıkmayacak. Mavericks, Davis'in hangi maça çıkacağına karar vermeden önce Perşembe günkü durumunu değerlendirecek.Davis'e hangi maçı tercih ettiği sorulduğunda, yıldız oyuncu niyetini açıkça belli etti.Davis, Şubat ayında Lakers'tan Mavericks'e takas edildiğinden beri Crypto.com Arena'da bir maçta sahaya çıkmadı.Yıldız oyuncu başlangıçta daha erken dönmek istese de, takım sahibi Patrick Dumont'un olası bir geri dönüş sakatlığını önlemek için daha temkinli davranılması yönünde ısrar ettiği bildiriliyor.Mavericks, Davis'siz oldukça zor bir dönemden geçiyor; son 14 maçın 11'ini kaybettiler ve 5–14'e gerilediler. Kyrie Irving, Dante Exum ve Dereck Lively II de sakatlıklar nedeniyle kadro dışı durumda.