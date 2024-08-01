Ante Rebic: "Beşiktaş'ta aradığım şansı bulamadım"

Beşiktaş ile yollarını ayıran Rebic yaptığı açıklamada kendisine yeterince şans tanınmadığını söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic: 'Beşiktaş'ta aradığım şansı bulamadım'
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01 Ağustos 2024 14:28
Beşiktaş, KAP'a yaptığı bildirimde, Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Siyah beyazlı takım ile yollarını ayıran Rebic yaptığı açıklamada kendisine yeterince şans tanınmadığını söyledi.

Hırvat futbolcu, Almanya ve İngiltere'den teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini hatırlatırken şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş taraftarlarını çok sevdim. Performansım çok iyi olmasına rağmen yeterli şans verilmedi. Sakatlık geçirdim. Şimdi çok iyiyim. Almanya ve İtalya'dan birkaç takım bana talip olduğunu iletti. İyi bir teklife evet diyeceğim."

Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

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