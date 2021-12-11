Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Bakasetas ortayı yaptı, kale sahası içinde Hugo topa sol ayağıyla dokundu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor, 24. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle öne geçerken, 34'te Fredy penaltıdan eşitliği getirdi. 73'te kendi filelerini havalandıran Dorukhan Toköz skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 21 yaparken, Trabzonspor 39 puanda kaldı ve bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ligdeki 27 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.39 Trabzonspor30 Konyaspor29 Hatayspor28 Başakşehir27 Fenerbahçe (1 maçı eksik)24 Alanyaspor (1 maçı eksik)23 Galatasaray (1 maçı eksik)22 Karagümrük21 Beşiktaş (1 maçı eksik)21 Antalyaspor20 Adana Demir (1 maçı eksik)Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynanan maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.Antalya Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Jorge Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Emmanouil Siopis, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Bangaly Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan yer aldı.Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 15. haftasında 2-0 kazandıkları Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Siopis ile Abdülkadir Ömür, Denswil'i yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Bakasetas, Djaniny, Peres'i oynattıFraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.Kırmızı-beyazlı takım, Trabzonspor müsabakasına Ruud Boffin, Fedor Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Adrea Poli, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Houssam Ghacha, Paul Mukairu ilk 11'i ile başladı.Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Doğukan Özkan, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Haji wright, Deni Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar oturdu.Nuri Şahin, geçen hafta Yukeatel Kayserispor'a karşı 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ilk 11'in de yer alan Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti. Bu oyuncu ile geçen haftaki mücadelede 11'de yer alan kart cezalısı Amilton'un yerine Naldo ile Ghacha'yı görevlendirdi.Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'dan geldi. 24. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Hamsik ortayı yaptı, ceza sahası içinde Hugo'nun kafa vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Topu kale sahası içinde önünde bulan Cornelius dokunuşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Trabzonspor'da maçın 23. dakikasında Anthony Nwakaeme sakatlandı. Atılan golün ardından tedavbisi yapılan Nwakaeme'nin yerine 27'de Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.31. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içi sol çağrazından yaptığı vuruşta top Edgar Ie'den döndü. Düdüğünü çalan hakem Zorbay Küçük, Edgar Ie'nin topa elle müdahale ettiğini tespit edip penaltı noktasını gösterdi. 34'te penaltı vuruşunda topun başına geçen Fredy, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve kendisine göre sağ köşeye giden top, Uğurcan'ın doğru köşeyi bilmesine rağmen ağlarla buluştuİlk devre 1-1 sona erdi.Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Güray, topu kale sahasına doğru çıkardı, savunmada Edgar Ie topa ayak koydu. 54'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan son çizgide Edgar Ie'yi çalımlayıp dar açıdan yakın köşeye vurdu, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.59'da sağ kanattan kullanılan kornerden gelen ortaya ön direkte yükselen Mukairu kafayı vurdu, kaleci Uğurcan topu çıkardı.68'de Trabzonspor'da Cornelius oyundan çıktı Siopis oyuna girdi.Ev sahibi Antalyaspor, 73. dakikada Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Veysel sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Güray topu sol ayağıyla kale sahasına çevirdi, o bölgede bulunan Dorukhan'ın ayağına çarpan top ağlarla buluştu.83'te Trabzonspor gole yaklaştı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor 2-1 kazandı.