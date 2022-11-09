Antalyaspor kupada zorlanmadan turladı!

Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.



Maçta Luiz Adriano, iki golün yanı sıra Soner Aydoğdu'nun attığı golde de asist yaparak maça damga vurdu.



Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor adını Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı.



Kupada kura çekimi 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tarık Tekdal, ceza sahası sol çaprazdan kaleci Emre Aydın'a geri pas verdi. Kaleci Emre Aydın'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, araya giren Luiz Adriano'nun sol bacağına çarparak ağlarla buluştu: 1-0



33. dakikada ev sahip ekip farkı ikiye çıkardı. Enes Keskin'in ceza alanı dışından geri pasında kaleci Emre Aydın'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Luiz Adriano, bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0



45. dakikada Akdeniz ekibi farkı üçe çıkardı. Luiz Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşturduğu Soner Aydoğdu, kaleci Emre Aydın'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0



52. dakikada Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal, topu kontrol etti.



Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 3-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor, adını 5. tura yazdırdı.





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