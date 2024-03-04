Sam Larsson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 6 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, puanını 38 yaptı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.



58. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



63. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasıın sol çaprazında topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



84. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Nita topu kornere çeldi.



90+5. dakikada orta sahaya kadar gelen kaleci Nita'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Bitexen Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.





Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada10. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.13. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in şutunda, meşin yuvarlak öne çıkan kaleci Nita'nın müdahalesiyle yükseklik kazandı. M'Bakata'nın kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Van de Streek, Buksa'ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Nita'yı geçen meşin yuvarlağı M'Bakata çizgi üzerinde uzaklaştırarak gole izin vermedi.14. dakikada Larsson'un sağ köşeden kullandığı kornerde, ön direkte topla buluşan Bünyamin Balcı kafayla aşırttı. Topu önünde bulan Buksa'nın şutunda, kaleci Nita gole izin vermedi.40. dakikada Bitexen Antalyaspor 1-0 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Larsson'un kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan ağlara gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Corendon Airlines Park AntalyaDirenç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan DuranLeite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 77 Naldo), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 88 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 63 Safuri), Larsson (Dk. 88 Bytyqi), BuksaNita, Furkan Soyalp (Dk. 88 Mirza Cihan), Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata (Dk. 64 Sorescu), Maxim, Ogün Özçiçek, Max Gradel (Dk. 72 Badji), Markovic (Dk. 72 Monteiro), DragusDk. 40 Larsson (Bitexen Antalyaspor)Dk. 43 Markovic, Dk. 81 Monteiro (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Buksa (Bitexen Antalyaspor)