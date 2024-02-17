Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki maç 2-2 sona erdi.



Antalyaspor'un gollerini 14 ve 16. dakikalarda Adam Buksa attı. İstanbulspor'un golleri ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+9. dakikada penaltıdan Jackson'dan geldi. geldi.



İSTANBULSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI



İstanbulspor'da maçın son dakikalarında sakatlanan Ali Yaşar, sedyeyle oyundan çıktı. İstanbulspor, oyuncu değiştirme hakkını tamamladığı için Ali Yaşar'ın sakatlığı sonrası son dakikaları 10 kişi oynadı.



2-2'lik eşitlik sonrası iki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 35, İstanbulspor 12 puana yükseldi.



Antalyaspor ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Bytqi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Buksa'nın kafayla şutunda top üstten auta çıktı.



6. dakikada Sambissa'nın ceza sahasından şutunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesiyle dışarıya gitti.



14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



16. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Alp Arda'nın solundan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-0.



43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Sambissa'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşturduğu Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.



60. dakikada Ali Yaşar'ın sol çaprazdan ortasında kale çizgisi önünde topla buluşan Emrehan Gedikli'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



75. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mamadou'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrehan Gedikli, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.



90+7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Özcan Şahan ceza sahasında Veysel Sarı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca, hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını işaret etti.



90+9. dakikada penaltıyı kullanan Jackson, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelere gönderdi: 2-2.



Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan



Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 63 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 76 Erdal Rakip), Ramzi Safuri (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 83 Milosevic), Buksa



İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Coly (Dk. 88 Tunahan Şamdanlı), Sambissa (Dk. 67 Eslem Öztürk), Ali Yaşar, Vefa Temel (Dk. 46 Emrehan Gedikli), Vorobjonas, Jackson, Mamadou (Dk. 80 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 88 Eren Arda Şan)



Goller: Dk. 14 ve 16 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 75 Emrehan Gedikli, Dk. 90+9 Jackson (Penaltıdan) (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Deli, Dk. 54 Coly (İstanbulspor), Dk. 90+7 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)



