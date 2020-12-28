Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası getirildi.



Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TRTSpor'a yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde ödenmeyen dosyalardan bir tanesi daha. Bugüne kadar 39 dosyayı hallettik. Bu da geçmiş yıllarda Ankaragücü'nde oynamış Szukala diye bir futbolcunun dosyası. Ödeme için iki üç günümüz var. Ödeyemezsek ihtar süresi bitiyor. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak. Yönetimde üçüncü transfer dönemim, üçüncü kez transfer yasağı geliyor. Maddi sıkıntıları çözmek için uğraşacağız. Ocak ayında transfer yapamayacağız, Eylül ayına kadar bu sorumları çözmemiz gerekiyor. Çözemezsek de elimizdeki kadro ile devam edeceğiz, alternatifli bir kadromuz var ve böyle mücadele edeceğiz. Bu transfer yasağı sorununu çözemesek de yapacak bir şey yok" dedi



Yayıncı kuruluşun ödeme planı hakkında da konuşan Fatih Mert, "BeINSports, ligde oynandığı kadar para ödemek istiyor, bu da doğal olarak sorun çıkarıyor. TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki görüşmeler devam ediyor, bu hafta içerisinde çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



