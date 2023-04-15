Ankaragücü'nün itiraz ettiği penaltı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında beraberlik golünü aradığı dakikalarda hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.
84. dakikada yaşanan pozisyonda Alioski'nin soldan ortasında İrfan Can Hanousek'in müdehalesiyle yerde kaldı, hakem tereddütsüz penaltı kararı verdi. Hanousek'in yanı sıra Ankaragücülü oyuncuların itirazlarından sonra Atakan da sarı kart gördü.
Penaltı vuruşunu gole çeviren Valencia maçı 1-1'e getirdi.
84. dakikada yaşanan pozisyonda Alioski'nin soldan ortasında İrfan Can Hanousek'in müdehalesiyle yerde kaldı, hakem tereddütsüz penaltı kararı verdi. Hanousek'in yanı sıra Ankaragücülü oyuncuların itirazlarından sonra Atakan da sarı kart gördü.
Penaltı vuruşunu gole çeviren Valencia maçı 1-1'e getirdi.
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