Ankaragücü'nde Renaldo Cephas kayboldu

Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde Renaldo Cephas kayboldu
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12 Ağustos 2024 21:49
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 22:47
TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor.

KADROYA YAZILDI AMA GELMEDİ

Oyuncuya ulaşamamasına rağmen Ankaragücü yönetimi oyuncuyu, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi. Ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada gelmedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz."

CEPHAS PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Renaldo Cephas, spor salonundan paylaştığı fotoğrafa "Pozitif ol" notunu ekledi.




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