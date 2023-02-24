Ankaragücü, Arda Kızıldağ'ı renklerine kattı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK'dan Arda Kızıldağ'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Arda Kızıldağ'ı renklerine kattı
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24 Şubat 2023 20:35
MKE Ankaragücü, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nden Arda Kızıldağ'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Kızıldağ'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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