Ankara Keçiörengücü, Ahmet Uzun'u açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun'u renklerine kattığını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Ahmet Uzun ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ahmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
23 yaşındaki Ahmet Uzun, son olarak 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'da forma giymişti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Ahmet Uzun ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ahmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
23 yaşındaki Ahmet Uzun, son olarak 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'da forma giymişti.