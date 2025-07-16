16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Ankara Keçiörengücü, Ahmet Uzun'u açıkladı!

Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezon Aliağa FK forması giyen 23 yaşındaki Ahmet Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 16 Temmuz 2025 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ankara Keçiörengücü, Ahmet Uzun'u açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun'u renklerine kattığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Ahmet Uzun ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ahmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki Ahmet Uzun, son olarak 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'da forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.