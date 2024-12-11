Andy Robertson: 'Alisson hiç paslanmamış'

Liverpool'un Girona'yı 1-0 mağlup ettiği maçta maçın oyuncusu seçilen Andy Robertson, dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Andy Robertson yaptığı açıklamada, "Maçın oyuncusu ödülünü kazanmak güzel. Sanırım daha önce sadece bir tane kazanmıştım. Oğlum bahçede o ödülle oynamayı çok seviyor. Belki oyuncaklarının arasına bir tane daha ekleriz." dedi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI TADİR EDİLİYOR"



İskoç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla ilgili, "Yeni ülkelere gidiyoruz ve yeni takımlarla karşılaşıyoruz. Grup sisteminde sadece 3 takımla oynuyorduk. Yeni sistem kesinlikle farklı. Bence herkes bu değişimin tadını çıkardı ve takdir etti." açıklamasını yaptı.



"ALISSON PASLANMAMIŞ"



Sakatlığını atlatan ve tekrar sahalara dönen Alisson için de konuşan Robertson, "Alisson bir süre bizimle birlikte değildi. Bu maç paslanıp paslanmadığını görme fırsatımız oldu. Yaptığı kurtarışlarla paslanmadığını herkese gösterdi. Bu maç çok fazla boşluk verdik. Biraz daha dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



