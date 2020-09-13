İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0'lık skorla kazandı.



Everton'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Lucas Digne'nin ortasında Dominic Calvert-Lewin, kafa vuruşuyla attı.



Tottenham'ın yeni transferi Hojbjerg, Everton'da ise Doucoure, Allan, James Rodriguez oynadı. Cenk Tosun ise diz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Aralık 2012'den beri Tottenham'ı yenemeyen Everton, 15 maç sonra seriyi bitirdi ve lige 3 puanla başladı. Tottenham ise puanla tanışamadı.



Tottenham, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi maçı için Lokomotiv Plovdiv'e konuk olacak ve ardından ligde Southampton deplasmanına gidecek. Everton ise ligde West Brom'u konuk edecek.



