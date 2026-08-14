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Anadolu Efes'ten Daron Russell hamlesi!

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daron Russell'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 17:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'ten Daron Russell hamlesi!
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarımız kapsamında Daron Russell ile anlaşma sağladık. Geçtiğimiz sezon U-BT Cluj-Napoca ile Romanya Ligi, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası şampiyonluklarını yaşayan Russell, Romanya Ligi Finalleri MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi. Russell'a ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Romanya vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray MCT Technic, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formalarını giydi.

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