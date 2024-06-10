Anadolu Efes pes etmedi, seri uzadı!

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.



SON SANİYEDE LARKIN!



Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes maçı kazandı.





Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi.

🏀⏰3.8 saniye kala Shane Larkin'in seriyi uzatan basketi! pic.twitter.com/2krs2JvakI



— Sporxtv (@sporxtv) June 10, 2024

Serinin dördüncü maçı Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Wilbekin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla skor 7-0'a geldi. Anadolu Efes'te Ercan Osmani pota altında etkili olurken, lacivert-beyazlı takım çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. İlk çeyrek, Fenerbahçe Beko'nun 16-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.İkinci periyot Fenerbahçe Beko'nun 4-0'lık serisiyle başladı: 20-13. Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 10-3'lük seri yakalayan Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 23-23. Karşılıklı basketlerin ardından Oturu'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla Anadolu Efes maçta ilk kez öne geçti: 25-27.Larkin'in 3 sayılık basketinin ardından Wilbekin ve Sertaç Şanlı'yla 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko yeniden öne geçti: 32-30.Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler devreyi 39-34 önde tamamladı.Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes farkı önce 3 sayıya indirdi, ardından Willis'in 3 sayılık basketiyle eşitliği yakaladı: 44-44.Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde Anadolu Efes'te takımın en skorer ismi Ercan Osmani ile Elijah Bryant dörder faule ulaştı.Çeyreğin son bölümüne kadar iki takım da karşılıklı sayılarla eşitliği bozamadı: 54-54.Fenerbahçe Beko'da Papagiannis, Anadolu Efes'te de Doğuş Özdemiroğlu son hücumlarda basketi bulurken, çeyrek 56-56'lık eşitlikle sona erdi.Müsabakanın son çeyreğine Fenerbahçe Beko pota altından bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Papagiannis ve Sertaç Şanlı'yla 9 sayı bulurken skor da 65-60'a geldi.Bryant'ın 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle fark 7 sayıya çıkarken, Anadolu Efes mola aldı: 72-65.Molanın ardından savunmada etkili olan lacivert-beyazlılar, pota altı basketleriyle farkı 1 sayıya indirdi: 72-71.Kalan sürede iki ekip de pota altı ve serbest atışlarla skor üretirken, bitime 24 saniye kala Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 80-80.Bitime 3.8 saniye kala Willis'in faulü sonrasında 2 serbest atış kullanan Hayes-Davis, bu atışlardan birini sayıya çevirdi: 81-80.Son topu kenardan kullanan Anadolu Efes, Larkin'le çember altından sayıyı bulurken maçı da 82-81 kazandı.Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmayı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, taraftarı önündeki bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Ülker Spor ve EtkinlikYener Yılmaz, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik: Wilbekin 17, Papagiannis 12, Hayes-Davis 16, Pierre 6, Calathes 10, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 4, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer 5, Metecan BirsenLarkin 14, Bryant 9, Rıdvan Öncel 2, Oturu 12, Willis 20, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Ercan Osmani 13, Erkan Yılmaz, Burak Can Yıldızlı16-1339-3456-5633.36 Bryant, 38.02 Oturu (Anadolu Efes)