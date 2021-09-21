Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi biletleri satışa çıktı!

İlk hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan son şampiyon Anadolu Efes'in 2021-2022 sezonunu açacağı bu mücadelede sen de yer almak istiyorsan biletini al: https://www.mobilet.com/event/anadolu-efes-yukatel-merkezefendi-belediye-7497-6285
25 Eylül Cumartesi 20.15'te oynanacak karşılaşmanın biletleri, satım alım önceliğine göre aşağıda belirtilen saatler arasında satışa açılacaktır:
Maç Bileti Satın Alım Önceliğine Sahip Anadolu Efesliler İçin
Kategorilerin Satışa Açık Kalacağı Süreler
Tribün Kategorileri: 21 Eylül Salı 10.00-12.00
S2: 21 Eylül Salı 12.00-14.00
S1: 21 Eylül Salı 14.00-16.00
P2: 21 Eylül Salı 16.00-18.00
P1: 21 Eylül Salı 18.00-20.00
Fan Club Üyesi Anadolu Efesliler İçin
Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre
21 Eylül Salı 20.00 - 22 Eylül Çarşamba 18.00
Genel Satış İçin
Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre
22 Eylül Çarşamba 18.00 - 25 Eylül Cumartesi 20.15
Etkinlik Kuralları
-Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak ve misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir.
-Aşı takvimini tamamlamış seyirciler son aşı tarihini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile seyirci olarak salona alınabilmektedir.
-Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerini tamamlamış seyirciler 180 gün süre ile salonlara alınabilmektedir.
-12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış seyirciler, müsabakalardan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla salona alınabilmektedir.
-12 yaşını tamamlamamış seyirciler hiçbir suretle seyirci olarak salonlara alınamamaktadır.
-Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan seyirciler salonlara alınamamaktadır.
-SEYİRCİLERİN SALONA GİRİŞLERİNDE BİLET KONTROLÜ İLE BİRLİKTE HES KODU KONTROLÜ DE YAPILACAK OLUP, YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYULMAMASI HALİNDE SEYİRCİLER SALONLARA ALINMAYACAKTIR.
25 Eylül Cumartesi 20.15'te oynanacak karşılaşmanın biletleri, satım alım önceliğine göre aşağıda belirtilen saatler arasında satışa açılacaktır:
Maç Bileti Satın Alım Önceliğine Sahip Anadolu Efesliler İçin
Kategorilerin Satışa Açık Kalacağı Süreler
Tribün Kategorileri: 21 Eylül Salı 10.00-12.00
S2: 21 Eylül Salı 12.00-14.00
S1: 21 Eylül Salı 14.00-16.00
P2: 21 Eylül Salı 16.00-18.00
P1: 21 Eylül Salı 18.00-20.00
Fan Club Üyesi Anadolu Efesliler İçin
Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre
21 Eylül Salı 20.00 - 22 Eylül Çarşamba 18.00
Genel Satış İçin
Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre
22 Eylül Çarşamba 18.00 - 25 Eylül Cumartesi 20.15
Etkinlik Kuralları
-Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak ve misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir.
-Aşı takvimini tamamlamış seyirciler son aşı tarihini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile seyirci olarak salona alınabilmektedir.
-Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerini tamamlamış seyirciler 180 gün süre ile salonlara alınabilmektedir.
-12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış seyirciler, müsabakalardan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla salona alınabilmektedir.
-12 yaşını tamamlamamış seyirciler hiçbir suretle seyirci olarak salonlara alınamamaktadır.
-Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan seyirciler salonlara alınamamaktadır.
-SEYİRCİLERİN SALONA GİRİŞLERİNDE BİLET KONTROLÜ İLE BİRLİKTE HES KODU KONTROLÜ DE YAPILACAK OLUP, YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYULMAMASI HALİNDE SEYİRCİLER SALONLARA ALINMAYACAKTIR.