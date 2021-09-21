Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi biletleri satışa çıktı!

Uzun süren hasret artık sona eriyor, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 1. Hafta mücadelesi için evinde taraftarıyla buluşuyor!

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Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi biletleri satışa çıktı!
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21 Eylül 2021 13:54
İlk hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan son şampiyon Anadolu Efes'in 2021-2022 sezonunu açacağı bu mücadelede sen de yer almak istiyorsan biletini al: https://www.mobilet.com/event/anadolu-efes-yukatel-merkezefendi-belediye-7497-6285

25 Eylül Cumartesi 20.15'te oynanacak karşılaşmanın biletleri, satım alım önceliğine göre aşağıda belirtilen saatler arasında satışa açılacaktır:

Maç Bileti Satın Alım Önceliğine Sahip Anadolu Efesliler İçin

Kategorilerin Satışa Açık Kalacağı Süreler

Tribün Kategorileri: 21 Eylül Salı 10.00-12.00

S2: 21 Eylül Salı 12.00-14.00

S1: 21 Eylül Salı 14.00-16.00

P2: 21 Eylül Salı 16.00-18.00

P1: 21 Eylül Salı 18.00-20.00

Fan Club Üyesi Anadolu Efesliler İçin

Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre

21 Eylül Salı 20.00 - 22 Eylül Çarşamba 18.00

Genel Satış İçin

Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre

22 Eylül Çarşamba 18.00 - 25 Eylül Cumartesi 20.15

Etkinlik Kuralları

-Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak ve misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir.

-Aşı takvimini tamamlamış seyirciler son aşı tarihini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile seyirci olarak salona alınabilmektedir.

-Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerini tamamlamış seyirciler 180 gün süre ile salonlara alınabilmektedir.

-12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış seyirciler, müsabakalardan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla salona alınabilmektedir.

-12 yaşını tamamlamamış seyirciler hiçbir suretle seyirci olarak salonlara alınamamaktadır.

-Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan seyirciler salonlara alınamamaktadır.

-SEYİRCİLERİN SALONA GİRİŞLERİNDE BİLET KONTROLÜ İLE BİRLİKTE HES KODU KONTROLÜ DE YAPILACAK OLUP, YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYULMAMASI HALİNDE SEYİRCİLER SALONLARA ALINMAYACAKTIR.


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