Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi biletleri satışa çıktı!

İlk hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan son şampiyon Anadolu Efes'in 2021-2022 sezonunu açacağı bu mücadelede sen de yer almak istiyorsan biletini al: https://www.mobilet.com/event/anadolu-efes-yukatel-merkezefendi-belediye-7497-6285



25 Eylül Cumartesi 20.15'te oynanacak karşılaşmanın biletleri, satım alım önceliğine göre aşağıda belirtilen saatler arasında satışa açılacaktır:



Maç Bileti Satın Alım Önceliğine Sahip Anadolu Efesliler İçin



Kategorilerin Satışa Açık Kalacağı Süreler



Tribün Kategorileri: 21 Eylül Salı 10.00-12.00



S2: 21 Eylül Salı 12.00-14.00



S1: 21 Eylül Salı 14.00-16.00



P2: 21 Eylül Salı 16.00-18.00



P1: 21 Eylül Salı 18.00-20.00



Fan Club Üyesi Anadolu Efesliler İçin



Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre



21 Eylül Salı 20.00 - 22 Eylül Çarşamba 18.00



Genel Satış İçin



Bilet Satışı Gerçekleşecek Süre



22 Eylül Çarşamba 18.00 - 25 Eylül Cumartesi 20.15



Etkinlik Kuralları



-Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak ve misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecektir.



-Aşı takvimini tamamlamış seyirciler son aşı tarihini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile seyirci olarak salona alınabilmektedir.



-Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerini tamamlamış seyirciler 180 gün süre ile salonlara alınabilmektedir.



-12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış seyirciler, müsabakalardan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla salona alınabilmektedir.



-12 yaşını tamamlamamış seyirciler hiçbir suretle seyirci olarak salonlara alınamamaktadır.



-Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan seyirciler salonlara alınamamaktadır.



-SEYİRCİLERİN SALONA GİRİŞLERİNDE BİLET KONTROLÜ İLE BİRLİKTE HES KODU KONTROLÜ DE YAPILACAK OLUP, YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYULMAMASI HALİNDE SEYİRCİLER SALONLARA ALINMAYACAKTIR.



