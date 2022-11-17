Anadolu Efes, kötü serisine son verdi!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sahasında Barcelona'yı 96-86 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Anadolu Efes, kötü serisine son verdi!
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17 Kasım 2022 22:32
Anadolu Efes, THY EuroLeague 8. hafta karşılaşmasında sahasında Barcelona'yı ağırladı.

Anadolu Efes, salondan 96-86 galibiyetle ayrıldı.

Bu maç öncesi üst üste 3 maçta mağlup olan Anadolu Efes, kötü serisine son verdi. Ergin Ataman'ın ekibi ayrıca, bu sezon THY EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı.

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