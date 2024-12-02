THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, 3 Aralık Salı günü Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2, Exxen ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanacak.



Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.



Euroleague'de geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.



Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.



Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.



