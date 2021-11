Anadolu Efes'in 'Iron Man'i: Chris Singleton!

Anadolu Efes'in Amerikalı yıldız forveti Chris Singleton, o kadar çok maça çıktı ve o kadar çok oynadı ki ayak bilekleri sürekli şişti ve bu da onu daha büyük boyutlu bir ayakkabı giymeye zorladı.



Sonunda, ayak bileklerinin normal boyutlarına dönmesi için ayaklarını yeterince dinlendirdi ve daha küçük basketbol ayaklarına geçebildi. Ancak ayakları daha küçük boyuta alışkın olmadığı için, üniversite kariyerinin sonuna doğru onu altı maçtan uzak tutan bir ayak sakatlığıyla sonuçlandı.



"Sonunda kendi ayakkabı numaramı giyebilirdim ama ayağım buna alışık değildi ve kırıldı." diye hatırlıyor Singleton.



Geçmişe bakıldığında bu hikaye haber değeri taşımıyor. Çünkü yaklaşık 10 yıl önceki bu sorundan bu yana Singleton'ın basketbol oynamasını engelleyen bir şey yok, 2015'te Euroleague'e geldiğinden beri kesinlikle değil...



Cuma akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit St. Petersburg'a karşı Anadolu Efes için sahaya adım attığında, üst üste en çok maça çıkan EuroLeague oyuncusu rekorunu kıracak. Tam 210 maç!



Singleton, yaklaşan rekor ile ilgili olarak, "Bu kesinlikle bir nimet. Ben en esnek oyuncu deilim ama bir şekilde sahada bulunabildim. Bu noktaya gelebildiğim için çok mutluyum." dedi.



'Iron-Man', 2015'te Kuban Krasnodar ile birlikte EuroLeague'de Final Four'a yükselirken hiç maç kaçırmadı. Ardından doğrudan Çin'e gitti ve 35 maçlık bir Yaz Ligi oynadı. Hemen sonrasında Panathinaikos'a imza attı.



Singleton, 7 Ekim 2015'ten 15 Mayıs 2016'ya kadar EuroLeague, ulusal lig, Çin Yaz Ligi maçlarıyla birlikte 20 ay boyunca 165 maça çıktı ve her 3.7 günde 1 ortalamayla maç oynadı.



"Panathinaikos ile ikinci yılıma girdiğimde çok yorgun hissediyordum. Vücudum bitiyordu. Birkaç maçı kaçıracakmışım gibi hissettim." diye hatırlıyor Singleton. 'Sadece bacaklarımda his yoktu artık, sahada değil gibiydim. Sonra oturdum ve soğuk küvete girdim. O zaman Panathinaikos'taki antrenörler benimle ilgilendiler. Soğuk küvete girdiğimden beri çok iyiyim."



O gün bu yana her EuroLeague sezonunda; Panathinaikos, Barcelona ve şimdi Anadolu Efes'te ritmini kaybetmeden devam etti. Geçen baharda Anadolu Efes ile birlikte Avrupa'nın zirvesine çıktı. Yol boyunca dinç ve fit kalmakla ilgili birkaç şey öğrendi.



"Herkesin yorgun bacakları ve bunun gibi şeyleri var." dedi. "Sadece hazırlıklı kalmaya çalışıyorum. Game Ready ve Normatec'im var. Birkaç küçük teknolojik aletim var. Ayrıca, antrenörler de sürekli benim yanımda. Sezon boyunca en iyi arkadaşlarım antrenörler ve fizyoterapistler olur." ifadelerini kullandı.



Fiziksel olarak ilgilenmenin yanısıra Singleton, zihinsel olarak da hazır.



"Eğer inceleyecek olursanız, büyük adamların kısalardan ve kanat oyuncularından daha kısa kariyerleri var." diyor. "Bu bir kenara bırakmaya çalıştığım şey. Kendime farklı olduğumu söylemeye çalışıyorum. Ben bir başkası değilim. Bir sürü zihinsel şey var. Ben kendimi zihinsel olarak sert görüyorum."



Basketbolu takıntı yapmadan vakit geçirmenin yollarını bulmak Singleton için bir başka öğrencilecek dersti. İstediği zaman aklını oyundan çıkarmasına yardım eden birkaç işi var.



"Oyundan başka bir şey bulmalısın, zihnini uzaklaştırmak için." diyor. "Çünkü basketbolu çok fazla düşünürsen delirirsin. Gençken, basketbolun tek önemli şey olduğunu düşünüyordum. Her şeyi kendimde görüyordum. Ancak, her zaman bir başka maç vardır. Bazen kaybedip bazen kazanacaksın. Bunu anlamak zorundasın."



Üst üste maça çıkma rekoru, Singleton'ın oynadığı tüm takımlardaki rolünü nasıl gördüğünü de anlatıyor.



"Kendimi takım arkadaşlarım için büyük bir koruyucu gibi görüyorum. Nereye gidersem gideyim ben uygulayıcıyım." diyor. "Kendimi eski tarz biri olarak görüyorum. 70'leri, 80'leri, 90'ları izliyorum. Bu yıllardan birçok maç izliyorum. Onların takımlarında da hep benim gibi biri var. Eğer sahada rakibi rahatsız eden biri varsa, bir şey söyleyen biri varsa ve harekete geçen biri varsa o kesinlikle ben olacağım. Sahada takım arkadaşlarımdan biri yardım istiyorsa, o kişi ben olmalıyım. Güvenilir biri olmak istiyorum. İnsanların her zaman orada olacağımı bilmelerini istiyorum. Düşersen, kalkmana yardım etmek için orada olacağım."



Singleton'ı bu kadar güvenilir kılan nitelikleri, onu yetiştiren kadın ile ilgili...



"Annem hayatımdaki baba figürüydü." diyor Singleton. "Onun değerleri ve bana öğrettiği şeyler, sadece herkesi sevmek ve elinden her şeyi vermeye çalışmak. Benim yapmaya çalıştığım şey de bu."



Rekorları kırıyor ama bu rekor bir yerde duraksasa bile endişe etmeyecek. 1 maçı kaçırsa bile uzun süredir bu işin içinde...



"Açıkçası, sadece basketbol oynayabilmek ve gerçekten sevdiğiniz bir şeyi yapabilmek bir nimettir." diyor Anadolu Efes'in yıldız. "Vücudumla elimden geldiğince iyi ilgilenmeye çalışacağım. Umarım hiçbir şey olmaz ve her maçta sahaya çıkarım." [Kaynak: EuroLeague]





