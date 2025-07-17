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Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi parkurunun en zorlu etaplarından biri olan Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor. 12-13 derecelik soğuk suda yaklaşık 35 kilometrelik parkuru yüzerek tamamlamayı hedefleyen Avcı, bu başarıya ulaşırsa seride 6 parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu olacak.

calendar 17 Temmuz 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun en zorlu etaplarından biri olan Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz koşullarının elverişli olması durumunda Bengisu, 18-23 Temmuz tarihleri arasında İskoçya ile İrlanda arasındaki yaklaşık 35 kilometrelik parkurda, 12-13 derecelik suda yaklaşık 10-12 saat sürecek bir mücadele verecek.

Geçişin büyük bölümünü gece saatlerinde yapacak sporcu, Donaghadee-Portpatrick rotasında kulaç atacak.



Kanal geçişi sırasında su sıcaklığının düşük olması, güçlü akıntılar ve saatte 3-4 kilometre hızla değişen gelgitler yüzüşü zorlaştıracak.

Kanal, zaman zaman buz kürecikleri taşıyan sert rüzgarlarla da biliniyor.

Organizasyonda iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Gelecek Bizim Elimizde" sloganıyla yarışacak olan Bengisu Avcı, daha önceki yüzüşlerinde de sosyal sorumluluk temalarına dikkat çekmişti.

Bengisu, Kuzey Kanalı'nı da geçmesi halinde bu zorlu seride 6 parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu ünvanını kazanacak.

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