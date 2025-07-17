Solskjaer'den sert mesaj: 'Fikrimi değiştirmediler'

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Slovakya 2. Lig ekibi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu. Wiener Neustadt kentinde oynanan karşılaşmanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattındaki eksiklere dikkat çekerek, "Bugün baktığımızda sahada gerçek anlamda bir 9 numaramız yoktu. Semih sakat, Mustafa sakat, Can sakat. Tammy Abraham da dünkü maçta oynadı. Ben bir santrforla oynamayı seven bir hocayım, sistemden çok oyuncu tipi önemli. En az bir forvetle oynayacağımı söyleyebilirim," ifadelerini kullandı.





Solskjaer, sezon öncesi kamplarda sakatlıkların olağan olduğunu belirterek, "Bu süreçler zordur. Ama önemli olan ilk resmi maça yüzde 100 hazır olmak. Mustafa kas sakatlığı nedeniyle bir süre olmayacak. Semih dün sakatlandı. Fahri ve Gedson'un da sakatlıkları var," şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Shakhtar Donetsk maçına da değinen Solskjaer, "O maçta 14-15 oyuncuyu kullanacağım. Orkun Kökçü şu an bizimle tam olarak başlamadı ama o da bu grubun parçası olacak," dedi.





Petrzalka maçında bazı oyuncuların kendilerine verilen şansı iyi kullanamadığını da vurgulayan Norveçli teknik adam, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bugün sahaya sürdüğüm bazı oyunculardan fikrimi değiştirmelerini bekledim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi."



