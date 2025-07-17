17 Temmuz
Ilves-Shakhtar
0-0
17 Temmuz
Aktobe-Legia Warszawa
0-1
17 Temmuz
Haecken-Spartak Trnava
2-2
17 Temmuz
CFR Cluj-Paksi SE
3-0
17 Temmuz
NK Celje-Sabah FK
2-387'
17 Temmuz
Hapoel Beer Sheva-Levski
0-088'
17 Temmuz
Partizan-AEK Larnaca
0-0DA
17 Temmuz
Trabzonspor-Araz PFK
2-3
17 Temmuz
FC Petrzalka 1898-Beşiktaş
2-1
17 Temmuz
Portimonense-Fenerbahçe
0-1DA

Solskjaer'den sert mesaj: "Fikrimi değiştirmediler"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Petrzalka yenilgisinin ardından sakatlıkları gerekçe gösterdi ve bazı oyuncuların verilen şansı iyi kullanamadığını vurguladı: "Fikrimi değiştirsinler istedim, ama değişmedi."

calendar 17 Temmuz 2025 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 22:15
Fotoğraf: X.com
Solskjaer'den sert mesaj: 'Fikrimi değiştirmediler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Slovakya 2. Lig ekibi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu. Wiener Neustadt kentinde oynanan karşılaşmanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattındaki eksiklere dikkat çekerek, "Bugün baktığımızda sahada gerçek anlamda bir 9 numaramız yoktu. Semih sakat, Mustafa sakat, Can sakat. Tammy Abraham da dünkü maçta oynadı. Ben bir santrforla oynamayı seven bir hocayım, sistemden çok oyuncu tipi önemli. En az bir forvetle oynayacağımı söyleyebilirim," ifadelerini kullandı.

Solskjaer, sezon öncesi kamplarda sakatlıkların olağan olduğunu belirterek, "Bu süreçler zordur. Ama önemli olan ilk resmi maça yüzde 100 hazır olmak. Mustafa kas sakatlığı nedeniyle bir süre olmayacak. Semih dün sakatlandı. Fahri ve Gedson'un da sakatlıkları var," şeklinde konuştu.



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Shakhtar Donetsk maçına da değinen Solskjaer, "O maçta 14-15 oyuncuyu kullanacağım. Orkun Kökçü şu an bizimle tam olarak başlamadı ama o da bu grubun parçası olacak," dedi.

Petrzalka maçında bazı oyuncuların kendilerine verilen şansı iyi kullanamadığını da vurgulayan Norveçli teknik adam, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
"Bugün sahaya sürdüğüm bazı oyunculardan fikrimi değiştirmelerini bekledim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.