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Fatih Kurucuk yeniden Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u yeniden kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 26 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 17 Temmuz 2025 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Kurucuk yeniden Karagümrük'te
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, 'Ailemize yeniden hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Kurucuk, son olarak Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da forma giymişti.

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