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Napoli Başkanı'ndan Osimhen açıklaması!

Napoli Başkanı De Laurentiis, Galatasaray'ın gündemindeki Victor Osimhen için "Gerekli koşulları sağlayan kulübe gidecek" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. Galatasaray cephesinden Abdullah Kavukçu ise, "Osimhen bizi çok istiyor" açıklamasıyla dikkat çekti.

calendar 17 Temmuz 2025 21:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Napoli Başkanı'ndan Osimhen açıklaması!
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İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Giffoni Film Festivali'ne özel konuk olarak katılan Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Son yılların en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Nijeryalı yıldız Osimhen için yalnızca Galatasaray değil, Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü de devrede. Ancak transferin önündeki en büyük engelin, Napoli yönetiminin oyuncuya biçtiği yüksek bonservis bedeli olduğu biliniyor.

Başkan De Laurentiis, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Napoli'de bulunan bir gazeteci vasıtasıyla sordurduğu Osimhen'in geleceğine ilişkin sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"Osimhen, onu isteyen ve gerekli sözleşme koşullarını yerine getirme kapasitesine sahip olan kulübe gidecektir. Hayatta objektif olmak gerekir; sadece subjektif değerlendirmelerle hareket edilemez, çünkü anlaşmalar iki taraf arasında yapılır."

Bu açıklama, kamp kadrosuna da alınmayan Osimhen'in ayrılığının kesin ve açık olduğu ve artık somut teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Napoli yönetiminin daha önce Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor.



De Laurentiis'in bu sözleri ise söz konusu rakamın şartlara bağlı olarak revize edilebileceği ya da pazarlığa açık hale gelebileceği ihtimalini de gündeme taşıdı. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaştığı ve transferde gözlerin şimdi Galatasaray'a ve Avrupa'nın dev kulüplerine çevrildiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde gelişmelerin hız kazanması ve Osimhen'in yeni takımının belirlenmesi bekleniyor.

KAVUKÇU: OSIMHEN BİZİ ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kalamış'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavukçu, "Osimhen bizi çok istiyor, toplamda bizim teklif ettiğimizin 80-90 milyon € fazlası teklif edildi, bizi istiyor. İnşallah hep beraber başaracağız" dedi.

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