17 Temmuz
Ilves-Shakhtar
0-0
17 Temmuz
Aktobe-Legia Warszawa
0-1
17 Temmuz
Haecken-Spartak Trnava
1-053'
17 Temmuz
CFR Cluj-Paksi SE
1-041'
17 Temmuz
NK Celje-Sabah FK
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17 Temmuz
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2-3
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Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Shakhtar Donetsk oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşti. İlk maç 24 Temmuz, rövanş ise 31 Temmuz'da oynanacak.

calendar 17 Temmuz 2025 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 20:54
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Shakhtar Donetsk oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere'yi eleyerek siyah-beyazlıların rakibi oldu.

İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Ukrayna ekibi, rövanşta golsüz berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın grup aşamasına kalabilmesi için 3 eleme turunu geçmesi gerekiyor. Eşleşmede ilk maç 24 Temmuz'da, rövanş ise 31 Temmuz'da oynanacak.

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