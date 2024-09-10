Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti
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10 Eylül 2024 23:05
17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yendi.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada devreye 45-42 üstün giren Anadolu Efes, üçüncü periyodu 72-51, karşılaşmayı da 88-75 kazandı.

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