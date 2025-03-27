Anadolu Efes, Euroleague'de Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 32. haftasında cuma günü İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekibini Letonya'da konuk edecek.



Xiaomi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Maç S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.



Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, 17 galibiyete ulaşarak ligde 7. sıraya yükseldi.



Lacivert-beyazlı ekip, kalan 3 maçlık periyotta 18'er galibiyeti bulunan Kızılyıldız ve Bayern Münih'i geçerek normal sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmeyi hedefliyor.



İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ise 31 maçta 10 galibiyetle ligde 16. sırada. Maccabi'nin play-in şansı bulunmuyor.



Anadolu Efes, bu maçın ardından önce Kızılyıldız'la deplasmanda, ardından Zalgiris'le sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.



İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan müsabakasını İsrail temsilcisi 93-91 kazanmıştı.



Avrupa'da 868. randevu



Anadolu Efes, Maccabi Tel-Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarında 868. randevusuna çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 867 karşılaşmada 489 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Euroleague'de ise 620. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 619 maçın 332'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.



