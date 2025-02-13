Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Teksüt Bandırmaspor'u konık etti.



Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in golleri 10. dakikada Yohan Cassubie ve 90. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.



Bandırmaspor'un golünü de 81. dakikada Mehmet Yeşil kendi kalesine attı.



Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Amed, 34 puanla 10. sıraya yükseldi. Teksüt Bandırmaspor ise 37 puanla 7. sırada kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Amed, Boluspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



Stat: Diyarbakır



Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbulut, Emir Eray Eyisoy



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Miraç Acer (Dk. 46 Uğur Adem Gezer), Murat Uçar (Dk. 26 Keita), Cassubie (Dk. 85 Çektar Orhan), Mehmet Yeşil, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Traore, Adekanye (Dk. 75 Poko), Moreno, Fernando (Dk. 26 Batuhan Tur)



Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Messaoudi, Mehmet Özcan (Dk. 70 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Paulinho (Dk. 46 Paixao), Mexer, İbrahim Kaya (Dk. 70 N'Dongala), Diony (Dk.85 Louzif)



Goller: Dk.10 Cassubie, Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Batuhan Tur, Dk. 66 Keita, Dk. 77 Murat Uçar, Dk. 90+1 Mehmet Yeşil, Dk. 90+5 Poko (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 31 Mexer, Dk. 63 Faruk Can Genç, Dk. 90+3 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)







