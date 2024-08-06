Amatör Futbol Liglerinde 2024-25 sezonunda uygulanacak esaslar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yayınlanarak yürürlüğe girdi.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Amatör Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm imzasıyla yayımlan esaslar, federasyonun internet sitesinden de paylaşıldı.



Başkan Hacıosmanoğlu önsöz yazısında "Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de amatör futbolu daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Amatör futboldaki atılımların bir kelebek etkisiyle tüm liglere yansıyacağını düşünüyoruz. En alt liglerden itibaren futbolu doğru bir sisteme oturtup adil şekilde kalkındırırsak ancak o zaman Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkarmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ural Aküzüm ise sunuş yazısında "Amatör futbol için TFF Yönetim Kurulu olarak desteklerimizi devam ettireceğiz. Amatör futbola verdiğimiz değer ölçüsünde ülkemiz futbolunun altyapısını daha sağlam, daha sağlıklı kılacağız ve bu oyunu çok daha geniş kitlelere sevdireceğiz." ifadelerini kullandı.





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