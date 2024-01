Amad Diallo: 'MANU'yu duyunca inanamadım'

Manchester United'ın Atalanta'dan Kadrosuna kattığı Amad Diallo, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Amad Diallo yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın benimle ilgilendiğini duyduğumda inanamadım. Bu doğruysa sözleşmeyi verin hemen imzalayacağım dedim." ifadelerini kullandı.



Hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Amad, "Hayalim Old Traffoord'da oynamaktı. Bu haberin ardından ilk olarak annemi aradım ve MANU'nun benimle ilgilendiğini söyledim. Her şey çok hızlı gelişti. Şu an çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Atalanta'dan 21 milyon euro bonservis bedeliyle MANU'ya transfer oldu. Genç sağ kanat, United ile 10 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU