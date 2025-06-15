Morata eşyalarını topladı, ülkesine yolladı!

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın tüm eşyalarını toplayarak ülkesine gönderdiği iddia edildi.

calendar 15 Haziran 2025 14:37 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 14:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Morata eşyalarını topladı, ülkesine yolladı!
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Devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk ederken geleceği de belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızlı ekip zorunlu satın alma opsiyonunu 10 milyon Euro olan yıldız için çıkmaza sürükleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre İspanyol forvet, eşyalarını toplatıp ülkesine gönderdi. Haberde Mauro Icardi ile kutlamalarda gerginlik yaşadığı ifade edilen Morata'nın sarı-kırmızılı ekipte yola devam etmeye sıcak bakmadığı belirtlildi.

FESİH GÜNDEMDE


Geleceği merak konusu olan deneyimli golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Morata ile kulüp arasında karşılıklı anlaşmayla sözleşme feshi gündemde.

PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 16 karşılaşmada görev alan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 


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