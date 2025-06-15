Anadolu Efes, Luca Banchi ile yollarını ayırdı!

Anadolu Efes, başantrenörleri Luca Banchi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Açıklamada deneyimli isme teşekkür edildi.



Anadolu Efes'in açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.



Thank you Coach!"







