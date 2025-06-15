Anadolu Efes, Luca Banchi ile yollarını ayırdı!

Anadolu Efes, Luca Banchi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 15 Haziran 2025 15:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Luca Banchi ile yollarını ayırdı!
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Anadolu Efes, başantrenörleri Luca Banchi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Açıklamada deneyimli isme teşekkür edildi.

Anadolu Efes'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.

Thank you Coach!" 




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