Anadolu Efes, Luca Banchi ile yollarını ayırdı!

Anadolu Efes, başantrenörleri Luca Banchi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Açıklamada deneyimli isme teşekkür edildi.
Anadolu Efes'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Thank you Coach!"
Anadolu Efes'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Thank you Coach!"
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